Covid-19

Os Açores vão reabrir creches e jardins de infância e retomar as visitas a lares de idosos, de forma faseada, consoante a evolução do surto da covid-19 nas diferentes ilhas, até 01 de junho, foi hoje anunciado.

"Todos temos consciência dos condicionamentos, mas estamos conscientes da importância que a reabertura destes creches, com as melhores condições possíveis. Atendendo às circunstâncias, é fundamental para que os pais possam retomar as suas atividades e normalizar um pouco a sua vida profissional", disse hoje a secretária regional da Solidariedade Social dos Açores, Andreia Cardoso, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.