Covid-19

Representantes de várias confissões religiosas reuniram-se hoje no Ministério da Justiça para debater, juntamente com a diretora-geral da Saúde, "os princípios gerais" a aplicar no reinício gradual da atividade religiosa previsto para 31 de maio.

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, esclareceu que o encontro "visou no essencial estabelecer com as comunidades religiosas (evangélica, muçulmana, judaica, ismaelita, budista e hindu) os princípios gerais de natureza técnica a que deve obedecer o reinício gradual da atividade" das diversas confissões religiosas em período de doença do covid-19.

No final da reunião em que também esteve a ministra da Saúde, Marta Temido, e o secretário de Estado Adjunto do Primeiro Ministro, Tiago Antunes, a ministra da Justiça referiu que há "um conjunto de regras gerais, como o distanciamento e o uso de materiais de proteção" que terão de ser respeitadas, pois alguns rituais religiosos passam por dar abraços e apertos de mão, o que contraia a regra do distanciamento".