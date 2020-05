Covid-19

A queda de 3,9% do PIB em cadeia no primeiro trimestre, hoje divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), é a maior desde 1977, de acordo com uma nota rápida enviada pela Universidade Católica à Lusa.

"No 1.º trimestre de 2020, o PIB contraiu 3,9% em cadeia. Trata-se da maior queda histórica desde 1977. É um resultado sem precedentes, apesar do confinamento só ter influenciado negativamente a atividade económica durante parte do mês de março", assinala o NECEP, núcleo de previsões económicas da Universidade Católica.

De acordo com o núcleo, a contração das exportações de 7,3% em cadeia representa "um registo próximo do observado aquando o colapso do comércio internacional na transição de 2008 para 2009".