Fake News

A porta-voz do Parlamento Europeu defendeu hoje que "a educação é a chave" do combate à desinformação e recomendou aumentar o conhecimento, desenvolver a literacia e estar alerta para informação com demasiada emoção à mistura.

"A educação é a chave" do combate à desinformação, habitualmente referida como 'fake news', disse Delphine Colard, durante uma conversa virtual com jornalistas sobre a luta da Europa contra a desinformação em tempos da covid-19.

"Deve ser muito claro para todos que a informação veiculada por 'bloggers' ou influencers' não tem a mesma credibilidade da dos media tradicionais", defendeu.