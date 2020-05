Covid-19

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) alertou hoje que a "comunidade científica divide-se" em relação à "decisão política" de reabrir escolas, pelo que "se as coisas correrem mal o Governo terá de arcar com as consequências".

"A própria comunidade científica divide-se. Os peritos da área não estão convictos. A abertura no dia 18 de maio [segunda-feira] é uma decisão política, decisão política legítima, mas se as coisas correrem mal também será o Governo a arcar com as consequências", disse o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, numa conferência de imprensa no Porto.

Numa sessão que serviu para divulgar o Manual de Procedimentos, Condições e Exigências que a Fenprof pretende distribuir aos professores e publicar no seu 'site', Mário Nogueira salvaguardou que é desejo da federação que "tudo corra bem", mas que "não pode não deixar de dizer que esta abertura é feita num quadro de pouca prudência".