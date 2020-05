Covid-19

O Grupo Pestana está a preparar-se para reabrir 10 unidades hoteleiras em junho, seis pousadas e quatro hotéis, uma decisão que o presidente executivo (CEO), José Theotónio, classificou como um "teste ao mercado nacional".

O anúncio foi feito pelo CEO do grupo - que encerrou todas as unidades hoteleiras devido à pandemia de covid-19 - no seminário 'online' "E agora? Turismo: a reinvenção de um setor", promovido pela Nova School of Business & Economics (Nova SBE).

"Estamos a preparar tudo para em junho começarmos a abrir algumas unidades hoteleiras", disse José Theotónio, esclarecendo que se tratam de 10 unidades: seis pousadas e quatro hotéis.