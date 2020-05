Covid-19

A liga russa de futebol, suspensa desde março devido à pandemia de covid-19, será retomada em 21 de junho, anunciou hoje a federação, que levou em conta a recente decisão governamental de diminuir gradualmente as restrições.

"A temporada [interrompida à 22.ª jornada] será retomada em 21 de junho", refere a federação russa, na rede social Twitter, na mesma semana em que a Rússia se tornou o segundo país mais afetado no mundo pela pandemia em número de infetados.

Em 21 de junho, quando a liga russa for retomada com os jogos da 23.ª jornada, o campeão e atual líder Zenit São Petersburgo, com nove pontos de vantagem sobre o Lokomotiv Moscovo (segundo colocado) e o Krasnodar (terceiro), fará o regresso em casa do CSKA Moscovo (quinto).