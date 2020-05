Covid-19

Os Açores não registaram, nas últimas 24 horas, novos casos positivos de covid-19, e há nove novas recuperações de doentes infetados, todos residentes na ilha de São Miguel.

A Autoridade de Saúde Regional informa, em comunicado, que "as 557 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região nas últimas 24 horas não revelaram novos casos positivos de covid-19".

Relativamente aos casos positivos ativos, registaram-se nove recuperações de infeção por SARS-CoV-2, que correspondem a oito mulheres, com idades entre os 27 e os 91 anos, e um homem, com 42 anos de idade, todos residentes na ilha de São Miguel, de acordo com aquela entidade.