Covid-19

As vendas do comércio retalhista nos Estados Unidos sofreram em abril uma queda de 16,4%, devido às medidas de confinamento adotadas para conter a pandemia de covid-19, indicou hoje o Departamento do Comércio.

Esta foi a maior descida mensal desde que os registos começaram em 1992. Em março, este indicador já tinha descido 8,3%.

Os economistas consideram que abril pode ter sido o pior mês para as vendas a retalho, uma vez que em maio vários estados norte-americanos começaram a reduzir gradualmente as restrições de distanciamento social.