Covid-19

Cinquenta dos 76 infetados com o novo coronavírus responsável pela doença covid-19 no concelho de Moura, o mais afetado pela pandemia no Alentejo, estão recuperados, disse hoje à agência Lusa o coordenador do serviço municipal de proteção civil.

Um dos recuperados é uma residente na cidade e os restantes 49 residem em três comunidades do concelho de Moura, no distrito de Beja, nomeadamente as do bairro do Espadanal, do sítio do Margaçal e de Vale do Touro, precisou Diogo Saraiva.

Segundo o responsável, a residente na cidade e 25 moradores do Espadanal foram os primeiros habitantes do concelho a recuperar e os restantes 24 foram dados como recuperados na sequência de novos testes realizados no início desta semana nas três comunidades.