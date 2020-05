Covid-19

As linhas de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) criadas especificamente para apoiar os Estados-membros no quadro da pandemia da covid-19 estão já operacionais, após formalmente aprovadas hoje pelo Conselho de Governadores da instituição.

"A primeira das nossas três redes de segurança de emergência para a economia está operacional. O «Apoio à Crise Pandémica» do MEE está agora disponível para todos os países da zona euro", anunciou na sua conta na rede social Twitter o ministro Mário Centeno, que acumula a presidência do Conselho de Governadores do fundo de resgate permanente da zona euro com a presidência do Eurogrupo, hoje reunido por videoconferência.

Citado num comunicado divulgado pelo MEE, instituição com sede no Luxemburgo, Centeno sublinha que, "ao longo dos próximos dois anos e meio, o MEE terá 240 mil milhões de euros disponíveis para ajudar os seus membros a combater a crise da pandemia".