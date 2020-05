Covid-19

Mais de 15.000 testes à covid-19 foram realizados, até ao momento, no distrito de Santarém, sobretudo a funcionários de lares e de creches e a elementos das forças de segurança e dos bombeiros, disse fonte da Proteção Civil.

Miguel Borges, presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém, disse hoje à Lusa que, nesta fase, estão a ser realizados uma média de 200 testes por dia, esperando-se que a testagem nos lares termine nos próximos dias.

O também presidente da Câmara Municipal do Sardoal afirmou que o acesso "em grande escala" aos testes tem sido possível graças aos laboratórios privados contratualizados no âmbito das Áreas Dedicadas ao atendimento de casos suspeitos de covid-19, às contratações feitas através da Segurança Social com o Instituto de Medicina Molecular e com a Faculdade de Farmácia e à capacidade do Hospital Distrital de Santarém e do Centro Hospitalar do Médio Tejo.