Covid-19

O ministro da Saúde do Brasil, Nelson Teich, pediu a demissão hoje de manhã, informou à Lusa a assessoria de comunicação do ministério.

Teich havia assumido o cargo em 17 de abril, após a demissão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que discordava do Presidente do país, Jair Bolsonaro, na condução das medidas de combate ao novo coronavírus.

No Brasil há o registo de 202.918 casos e 13.993 mortes provocadas pela covid-19.