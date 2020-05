Covid-19

O Comité para o Jubileu da Dívida (CJD) alertou hoje que se os credores privados não participarem nas iniciativas de suspensão da dívida, os empréstimos do FMI e G20 vão ser usados para pagar aos credores.

"Se os pagamentos aos credores privados não foram cancelados, os empréstimos do Fundo Monetário Internacional e a suspensão da dívida do G20 vão ser usados para pagar elevados juros aos privados, o que é uma utilização escandalosa do erário público", disse o economista-chefe desta organização não-governamental (ONG), Tim Jones, numa declaração enviada à Lusa.

A nota surge no mesmo dia em que um conjunto de 25 credores privados que gerem 8,3 biliões de euros de dívida pública africana e de mercados emergentes anunciou a criação de um grupo de trabalho para encontrar soluções financeiras em tempo de pandemia.