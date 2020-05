Covid-19

O ministro da Saúde do Brasil, Nelson Teich, pediu a demissão hoje de manhã, informou à Lusa a assessoria de comunicação do ministério.

Teich havia assumido o cargo em 17 de abril, após a demissão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que discordava do Presidente do país, Jair Bolsonaro, na condução das medidas de combate ao novo coronavírus.

O Ministério da Saúde brasileiro também informou que uma conferência de imprensa está prevista para hoje à tarde para esclarecer as circunstâncias da demissão.