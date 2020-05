Covid-19

O Centro de Produção de Mangualde do Groupe PSA anunciou hoje que a partir de segunda-feira dará início ao segundo turno de trabalho, e no dia 25 ao terceiro, ficando a fábrica da Peugeot, Citroën e Opel a 100%.

"Mantendo como prioridades proteger os seus colaboradores e preservar a sustentabilidade da empresa, o Centro de Produção de Mangualde do Groupe PSA já tem previsto o arranque da segunda e terceira fases do regresso à atividade industrial, criando as condições para o retomar da laboração a 100%", adianta um comunicado.

O documento esclarece que "o segundo turno de trabalho inicia-se na segunda-feira, dia 18 de maio, e, no dia 25, os Citroën Berlingo, Peugeot Partner e Opel Combo já serão produzidos pelos três turnos da fábrica", uma decisão que "já foi comunicada à comissão de trabalhadores, aos colaboradores e aos fornecedores".