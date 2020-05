Covid-19

Portugal e outros 11 países da União Europeia (UE) pediram hoje à Comissão para, no seu plano de recuperação económica pós-pandemia, incluir "medidas urgentes" para o setor automóvel, dada a paragem da produção, que criou um "cenário dramático".

"Nós, ministros da Bulgária, República Checa, Hungria, Itália, Letónia, Malta, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia e Espanha, expressamos o nosso interesse comum para a introdução de um Plano de Recuperação Dedicado para o Setor Automóvel na UE", defendem estes governantes, incluindo o português Pedro Siza Vieira, numa declaração hoje divulgada e à qual a agência Lusa teve acesso.

Na missiva assinada pelo ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e pelos seus homólogos de 11 países, destaca-se que o setor automóvel é "uma das atividades centrais e estratégicas" destas economias, pesando 7% no produto interno bruto (PIB) da UE, 6% no emprego na União e 12% no total de exportações europeias.