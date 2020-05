Covid-19

O Presidente da República moçambicano admitiu hoje tomar medidas mais duras no âmbito do estado de emergência para prevenção do novo coronavírus, se persistir o incumprimento de algumas restrições, nomeadamente ao nível da limitação de circulação interna.

"Volvidas duas semanas depois da prorrogação do estado de emergência, a não observância do cumprimento das medidas frustra a expectativa dos moçambicanos, o que poderá forçar o Governo a decretar, nos próximos tempos, medidas mais duras, apertadas, que as atuais", referiu Filipe Nyusi, numa comunicação à Nação.

O estado de emergência vigora desde 01 de abril, tendo sido decretado até final daquele mês e depois estendido até ao final de maio, sendo que o chefe de Estado voltou hoje a apelar ao cumprimento "das regras de distanciamento e proteção".