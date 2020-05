Operação Éter

Os interrogatórios no âmbito da instrução do processo Éter, sobre alegada viciação de procedimentos de contratação pública no Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), foram agendados para o mês de junho, disse hoje fonte judicial.

Em despacho datado de terça-feira e hoje consultado pela agência Lusa, o Tribunal de Instrução Criminal do Porto determinou que os interrogatórios decorram em instalações do tribunal de Matosinhos - onde existe a maior sala de audiências da comarca do Porto.

Os arguidos a interrogar, acompanhados dos seus mandatários, serão ouvidos em ocasiões distintas e devem comparecer "munidos de máscara protetora e luvas", tendo em conta os riscos associados à pandemia do novo coronavírus.