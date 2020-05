Covid-19

O Museu Monográfico de Conímbriga, em Condeixa-a-Nova, que alberga o maior complexo de ruínas romanas em Portugal, reabre na segunda-feira ao público com o número de visitantes limitado e sem visitas guiadas, foi hoje anunciado.

Segundo o diretor, José Ruivo, o número de entradas no museu em simultâneo vai ser limitado a 12, de acordo com as instruções da Direção-Geral da Saúde para os espaços fechados, em que o número de pessoas tem de ter em conta os metros quadrados da área.

Em declarações à agência Lusa, o responsável adiantou que a aquisição de bilhetes só vai ser possível a duas pessoas de cada vez e que a entrada no museu está ainda condicionada ao uso de máscaras e utilização de desinfetante nas mãos.