Covid-19

Os lares do concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco, vão retomar as visitas a partir do dia 01 de junho para garantirem todas as condições de segurança, anunciou hoje a Câmara da Covilhã em comunicado.

A medida foi concertada no âmbito de uma reunião que esta autarquia teve com os responsáveis das instituições particulares de solidariedade social do concelho, que manifestaram preocupação quanto à possibilidade de cumprirem todas as diretivas das autoridades de saúde a tempo de as visitas serem retomadas já a partir de segunda-feira.

"Assim, foi consensualmente entendida como medida aconselhável e prudente que a reabertura a visitantes por parte das estruturas residenciais para idosos do concelho da Covilhã só se efetue a partir do dia 01 de junho, a fim de garantir até essa data todas as condições de segurança aos utentes, colaboradores e visitantes, cumprindo todos os requisitos determinados pela Direção Geral da Saúde", aponta a informação.