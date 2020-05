Covid-19

O programa Centro 2020 vai disponibilizar 10 milhões de euros para financiar a adaptação da atividade empresarial da região ao contexto da pandemia da covid-19, anunciou hoje a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

Em comunicado, a CCDRC informa que o financiamento, através de concurso no âmbito do programa Adaptar, "é dirigido a pequenas e médias empresas que pretendam adaptar e investir nos seus estabelecimentos, ajustando-os aos métodos de organização do trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores".

Nas "novas condições" ditadas pela pandemia, uma das despesas elegíveis é a "reorganização e adaptação de locais de trabalho que permitam implementar as orientações e boas práticas das autoridades competentes no contexto da doença", como medidas de higiene, segurança e distanciamento físico e a aquisição de equipamentos de higienização.