Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje que a partir de segunda-feira serão retomadas as visitas a lares de idosos por parte de familiares, embora ainda com restrições em relação ao número de pessoas.

Esta é uma das medidas mais relevantes da segunda fase do plano do Governo de levantamento gradual de restrições face à pandemia de covid-19 e foi transmitida por António Costa no final do Conselho de Ministros.

"A partir de segunda-feira vai ser possível retomar as visitas a lares por parte de familiares", declarou o primeiro-ministro, após referir que as restrições a estas visitas "foi uma das decisões mais difíceis" tomadas pelo seu executivo.