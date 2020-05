Actualidade

O álbum dos músicos Lina e Raül Refree, que recria temas do repertório de Amália Rodrigues, recebeu o prémio de melhor álbum da crítica alemã (Preis der deutschen Schallplattenkritik) foi hoje anunciado.

O prémio alemão aponta o disco desta dupla como o melhor álbum do primeiro quadrimestre deste ano, anunciou hoje a sua promotora, Uguru.

Editado internacionalmente, em janeiro último, pela Glitterbeat Records, o álbum inclui temas como "Barco Negro", "Foi Deus", "Ave Maria Fadista", "Medo" ou "Gaivota", com novos arranjos musicais do espanhol Raül Refree, e tem uma nomeação para os prémios franceses Victoires du Jazz, na categoria "Álbuns de Músicas do Mundo".