Covid-19

O primeiro-ministro admitiu hoje a possibilidade de o Governo levantar a partir de junho o limite de 50% à lotação dos restaurantes, afirmando compreender que esta limitação "é fortemente restritiva" e condiciona a rentabilidades destes estabelecimentos.

Esta posição foi transmitida por António Costa em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros, que aprovou um conjunto de medidas integradas na segunda fase do processo de retoma de atividades económicas e sociais condicionadas ou suspensas por pandemia de covid-19.

Na apresentação do plano de medidas do Governo, António Costa disse compreender que "a limitação da lotação a 50% dos restaurantes é fortemente restritiva da atividade", sobretudo no que respeita à questão da sua rentabilidade.