Incêndios

O presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) alertou hoje para o risco de os veraneantes usufruírem mais do pinhal, tendo em conta o limite de pessoas nas praias devido à pandemia de covid-19.

"Se este é um ano diferente, por causa do fenómeno da pandemia, poderá também ser de maior risco, porque se as praias vão estar limitadas na sua utilização, muitas pessoas irão para a floresta e para o pinhal e poderão aí ter focos de problemas suplementares", advertiu o presidente da CIMRL, Gonçalo Lopes, na apresentação do Plano de Operações da região, no Centro de Meios Aéreos de Porto de Mós, onde está estacionado um dos meios helitransportados de combate a incêndios.

Com 10 câmaras de videovigilância que cobrem "mais de 70%" do território da CIMRL - Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal, Porto de Mós - este projeto sofreu "melhorias significativas", com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.