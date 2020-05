Covid-19

O Governo são-tomense recebeu hoje um laboratório para testes à covid-19, 10 ventiladores e equipamentos de proteção individual, oferecidos pelas Nações Unidas, disse a ministra dos Negócios estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Elsa Pinto.

"São equipamentos que podem reforçar o nosso combate a essa pandemia que assola as nações e São Tomé e Príncipe também tem sofrido as agruras dessa pandemia", disse Elsa Pinto à imprensa no aeroporto de são Tomé, acompanhando a chegada desses materiais no voo humanitário fretado pela União Europeia, a partir de Lisboa.

"Primeiramente eu gostaria de agradecer ao sistema das Nações Unidas, que durante semanas e em colaboração com o Governo, permitiu que hoje chegasse a São Tomé o laboratório que irá dotar o nosso país de meios que vão permitir realizar localmente os testes de covid-19", acrescentou a ministra.