Covid-19

Os museus, monumentos e palácios reabrem na segunda-feira, tal como estava previsto no "Plano de Desconfinamento" do Governo, confirmou hoje o primeiro-ministro, António Costa, mas essa abertura será gradual.

A confirmação foi feita pelo primeiro-ministro, em conferência de imprensa, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, após reunião do Conselho de Ministros. António Costa referiu que esta reabertura acontece "num dia simbólico", visto que em 18 de maio se assinala o Dia Internacional dos Museus.

No documento que define "Medidas, Orientações e Recomendações - Património Cultural em Seguro Regresso", disponível na página da Cultura do 'site' do Governo dedicado à covid-19, admite-se que reabertura dos museus, monumentos e palácios "poderá vir a ser concretizada de forma gradual, reabrindo de acordo com o Plano Sanitário de Prevenção de Riscos", visto que estes equipamentos "têm uma grande diversidade de tipologias arquitetónicas e de colaboradores afetos, apresentando cada um especificidades próprias".