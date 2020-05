Covid-19

A Fundação de Serralves, no Porto, encerrada desde março devido à pandemia da covid-19, reabre na segunda-feira, com a inauguração da exposição "Lourdes Castro: A Vida é como ela é!", e um programa para todo o dia.

Depois de suspender a sua programação e encerrar ao público a 12 de março, Serralves reabre portas no Dia Internacional dos Museus pelas 10:00, com entrada gratuita, e com programa vasto que convida as pessoas a um "reencontro com os seus múltiplos espaços de características únicas", anunciou a instituição, em comunicado.

Um dos destaques é a inauguração, pelas 18:00, da mostra "Lourdes Castro: A vida como ela é", artista que regressa ao museu depois de duas exposições, em 2003 e 2010.