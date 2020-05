Covid-19

O comissário europeu da Economia disse hoje que o plano de recuperação que a Comissão "está a finalizar" deverá ter um instrumento específico para tentar compensar os desequilíbrios nas ajudas estatais prestadas na Europa no quadro da crise da covid-19.

Desde que Bruxelas flexibilizou as regras em matéria de ajudas de Estado, para permitir aos Estados-membros injetarem dinheiro nas respetivas economias e empresas face à paralisação provocada pela covid-19, a Comissão já aprovou perto de 1,9 biliões de euros destas operações, mas mais de metade foram pedidas pela Alemanha, que já concedeu às 'suas' empresas perto de 100 mil milhões de euros.

Questionado no final de uma reunião no Eurogrupo sobre esta situação, que está a causar algum 'desconforto' nos restantes Estados-membros, por ameaçar agravar as divergências no seio da zona euro, o comissário Paolo Gentiloni admitiu que esta é uma questão que a Comissão tem em conta na elaboração do seu plano de recuperação, que apresentará em 27 de maio.