Covid-19

Os estabelecimentos turísticos, assim como o alojamento local, podem, a partir de segunda-feira, prestar serviços de restauração e bebidas ao público em geral e não apenas aos hóspedes, de acordo com as medidas aprovadas hoje pelo Governo.

"Os estabelecimentos turísticos e de alojamento local passam a poder prestar serviços de restauração e de bebidas ao público em geral, e não só aos seus hóspedes como até aqui se verificava, respeitando esses espaços as medidas também hoje aprovadas para restaurantes e similares", indicou, em comunicado, o Ministério da Economia.

De acordo com o Plano de Desconfinamento, hoje aprovado em Conselho de Ministros, os restaurantes e lojas até 400 metros quadrados com porta aberta para rua reabrem na segunda-feira e as lojas com área superior e centros comerciais em 01 de junho.