Covid-19

Os postos de primeiros socorros das praias devem ter termómetros, equipamentos de proteção individual e uma área para isolamento de casos suspeitos de covid-19, no âmbito da época balnear que começa em 06 de junho, determinou hoje o Governo.

"Deve ser desenvolvido um plano de contingência para lidar com as situações consideradas suspeitas da doença covid-19, de acordo com as regras definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), incluindo a identificação do local para onde se deve dirigir qualquer caso suspeito", lê-se no decreto-lei que estabelece o regime excecional e temporário aplicável à ocupação e utilização das praias, no contexto da pandemia para a época balnear deste ano.

O diploma refere ainda que as autoridades competentes e as autarquias locais devem reforçar os meios para a assistência a banhistas nas áreas não concessionadas em praias de grande dimensão, as que têm uma capacidade potencial superior a 500 utentes.