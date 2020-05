Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, avisou hoje que Portugal vai ter "um ritmo de recuperação muito condicionado" pela retoma geral da economia europeia devido à pandemia e que por isso "o esforço interno vai ter de ser muito superior".

Durante a conferência de imprensa do Conselho de Ministros que hoje tomou decisões sobre a nova fase de desconfinamento devido à pandemia, António Costa foi questionado pelos jornalistas sobre o facto de o Produto Interno Bruto (PIB) português ter caído 2,4% no primeiro trimestre do ano face ao mesmo período de 2019, devido aos efeitos económicos da covid-19.

"É evidente que o impacto desta crise sanitária e do confinamento obrigatório, da paralisação obrigatória de muitas atividades, não só em Portugal como no conjunto da Europa, provocou uma queda abrupta do nosso Produto Interno Bruto, do crescimento da nossa economia", começou por responder.