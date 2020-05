Covid-19

O Governo aprovou hoje a reabertura dos estádios, campos de futebol, râguebi e similares, no quadro do processo de desconfinamento, agora com "um elenco menos intenso de restrições, suspensões e encerramentos".

O estado de emergência é prorrogado até 31, "sem colocar em causa a evolução da situação epidemiológica em Portugal", refere o comunicado de hoje do Conselho de Ministros, que depois estabelece uma lista de medidas, algumas das quais com repercussão no desporto.

Além da reabertura daquelas estruturas, há ainda a retoma do ensino da náutica de recreio e a realização de vistorias e certificação de navios e embarcações.