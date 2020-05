Covid-19

O Conselho de Ministros aprovou hoje uma proposta que permite às entidades do Ministério da Saúde prolongar os contratos a termo dos trabalhadores até setembro, no âmbito da pandemia Covid-19.

Esta proposta abrange também os serviços da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) e do Hospital das Forças Armadas (HFARR), adianta o Conselho de Ministros em comunicado.

O Conselho de Ministros aprovou hoje "novas medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia da doença Covid-1" entre as quais "a possibilidade de prorrogação de contratos a termo pelo período de quatro meses para trabalhadores de serviços e entidades do Ministério da Saúde, da DGRSP, do INMLCF, e do HFAR".