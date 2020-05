Covid-19

O Museu de Lisboa informou hoje que irá reabrir os seus núcleos na segunda-feira, Dia Internacional dos Museus, com horários reduzidos, novas medidas de segurança e entrada gratuita até ao final de maio.

De acordo com o Museu, os núcleos do Palácio Pimenta, de Santo António e o Teatro Romano, funcionarão de terça-feira a domingo, entre as 11:00 e as 17:00. Já o núcleo da Casa dos Bicos estará aberto no mesmo horário, mas de segunda a sexta-feira.

A exposição "Corpus Christi.Procissão do Corpo de Deus", por Diamantino Tojal, instalada no Convento da Graça, volta a abrir ao público no dia 20 de maio.