Actualidade

O Partido dos Trabalhadores (PT) brasileiro pretende apresentar até à próxima semana o pedido coletivo de destituição do Presidente, Jair Bolsonaro, reunindo outras forças políticas e organizações da sociedade civil,anunciou hoje a presidente do partido, Gleisi Hoffman.

"Não dá mais com este Governo", disse Gleisi Hoffmann, num texto publicado na página oficial do partido na internet.

Segundo a presidente do PT, o pedido coletivo de 'impeachment' (destituição) do Presidente brasileiro será "assinado com amplo conjunto de movimentos sociais, organizações da sociedade civil, entidades e representantes da comunidade jurídica, além de outros partidos, como o PSOL, e frentes políticas".