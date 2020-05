Covid-19

As edições deste ano dos festivais de música Sumol Summer Fest, Super Bock Super Rock e MEO Sudoeste foram adiados para 2021, na sequência da pandemia, e os bilhetes que já foram adquiridos permanecem válidos para as novas datas.

De acordo com um comunicado divulgado hoje pela promotora Música no Coração, responsável pela organização destes três festivais, o Sumol Summer Fest vai decorrer de 02 a 03 de julho de 2021, enquanto o Super Bock Super Rock vai realizar-se de 15 a 17 do mesmo mês.

O MEO Sudueste vai abrir o campismo para os festivaleiros em 31 de julho do próximo ano, e o festival seguir-se-á, de 03 a 07 de agosto.