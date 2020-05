Actualidade

Pelo menos dez pessoas, incluindo um líder do tráfico de droga, morreram sexta-feira numa operação policial num dos maiores conjuntos de favelas do estado brasileiro do Rio de Janeiro, segundo um novo balanço policial.

O anterior balanço apontava para cinco vítimas mortais durante a operação levada a cabo pelas polícias civil e militar no Complexo do Alemão, e liderada por uma unidade de elite denominada Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

O delegado da Polícia Civil Marcus Amim informou que entre os mortos está o chefe do tráfico do Morro Pavão-Pavãozinho, localizado na Zona Sul da cidade, e um dos seus seguranças.