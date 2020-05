Covid-19

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou na sexta-feira um novo plano de três biliões de dólares (2,8 biliões de euros) para combater a devastação económica causada pela pandemia da covid-19.

O plano foi apresentado pelos democratas, que controlam a Câmara dos Representantes no Congresso, mas dificilmente passará no Senado, onde os republicanos têm a maioria. Por outro lado, para entrar em vigor era ainda necessária a assinatura do Presidente, Donald Trump.

O texto que dá corpo ao plano foi aprovado por 208 votos a favor e 199 contra.