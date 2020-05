Covid-19

Os países europeus que começaram o desconfinamento mais cedo têm menores taxas de crescimento média do número de novos casos de covid-19, "dados animadores" e que "dão esperança" para Portugal, segundo o Barómetro da Escola Nacional de Saúde Pública.

"Olhando para o contexto internacional, vemos que os países europeus que começaram o levantamento de medidas de restrição primeiro que Portugal, como a Noruega, Áustria e República Checa, estão entre os países que atualmente apresentam as menores taxas de crescimento média do número de novos casos" de covid-19, refere a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP).

Para os investigadores do Barómetro Covid-19, da ENSP, "estes dados são animadores" e dão "esperança de que o nível de transmissão da covid-19 poderá manter-se baixo com as medidas de desconfinamento" iniciadas há duas semanas em Portugal.