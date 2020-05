Actualidade

Pequim instou os Estados Unidos a acabarem com a "repressão irracional sobre a Huawei e empresas chinesas" depois de Washington anunciar novos controlos à exportação para restringir o acesso da gigante chinesa à tecnologia de semicondutores.

"O Governo chinês defenderá firmemente os direitos e interesses legítimos e legais das empresas chinesas", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado, acrescentando que as iniciativas norte-americanas "estão as destruir as cadeias globais de manufatura, de aprovisionamento e de valor".

Os Estados Unidos acusam a maior fabricante mundial de equipamentos para firmas de telecomunicações de cooperar com os serviços secretos chineses.