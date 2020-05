Actualidade

As bancadas da Fretilin, PLP e KHUNTO, que representam a maioria no parlamento timorense, apresentaram hoje queixa contra a organização Brigada Negra por considerarem que foram feitas ameaças contra o órgão de soberania.

"Representantes da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), do Partido Libertação Popular (PLP) e do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) apresentaram uma queixa formal ao Ministério Público, contra a organização Brigada Negra em relação à declaração feita ontem a ameaçar um dos órgãos de soberania, o Parlamento Nacional", refere um comunicado conjunto enviado à Lusa.

Em causa está um comunicado de duas páginas da Associação de Combatentes da Brigada Negra (ACBN) no qual se ameaça mobilizar a população timorense para ocupar as cadeiras do Parlamento Nacional "até que o Presidente da República decrete a dissolução do parlamento e convoque eleições antecipadas".