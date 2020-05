Covid-19

Muito do pequeno comércio existente no Little Portugal de Toronto "não vai sobreviver à pandemia num futuro que nunca será normal", numa área que está a perder, pouco a pouco, a identidade portuguesa.

A dirigente associativa Anabela Taborda teme o futuro da restauração na maior cidade canadiana, em particular naquela zona, que conta com 320 estabelecimentos comerciais que integram a associação comercial e de serviços local (Little Portugal On Dundas BIA).

"É uma crise enorme que está a afetar o comércio inteiro, não só aqui, mas em toda a cidade. As pastelarias conseguem continuar a funcionar, a maior parte dos restaurantes estão fechados, alguns fazem take out, mas na realidade não é o movimento que tinham anteriormente, agora pouco dá para pagar a renda", disse à agência Lusa a presidente da associação.