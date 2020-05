Covid-19

Máscaras personalizadas e confecionadas com bordado Madeira, um dos produtos artesanais mais distintos do arquipélago, foi o caminho encontrado por uma empresa regional para contornar a crise no setor, provocada pelas medidas de contenção da covid-19.

"Isto não é propriamente moda, mas é uma necessidade usar máscara e assim sempre dá outra aparência, principalmente às senhoras", disse à agência Lusa Ilídio Gonçalves, proprietário da Gês Bordados - Fabricante e Exportador de Bordado Madeira, com sede no Funchal.

A utilização do bordado nas máscaras começou por ser um adereço amovível - uma flor ou uma borboleta - mas agora estão a ser confecionadas também com motivos bordados diretamente no tecido, sempre a pedido do cliente, como flores, lágrimas ou mesmo patinhas de cão.