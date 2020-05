Covid-19

"Lantou" é uma palavra que nos últimos dias tem animado a interação entre os guineenses na rede social Facebook, com as pessoas a publicarem fotografias antigas, uma brincadeira que deverá agora servir para apoiar as vítimas da covid-19.

Marito Almeida, jovem programador informático, de 31 anos, foi quem começou com a brincadeira, mas que já envolve várias pessoas, entre as quais os ex-ministros Magda Robalo e Juliano Fernandes, o professor e jurista Fodé Mané e o jornalista Umaro Djau.

"Lantou", que em crioulo guineense significa erguer, levantar ou ressuscitar, não é mais que postar no Facebook fotografias antigas dos tempos de infância, dos liceus, de estudos nas universidades fora do país, tudo que possa demonstrar o passado da pessoa "ressuscitada através da imagem", disse à Lusa Marito Almeida.