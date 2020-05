Covid-19

A crise no setor da Cultura já levou à criação de pelo menos dois grupos de ajuda alimentar, que começaram por Lisboa, mas nas últimas semanas ganharam núcleos no resto do país, e não sabem até quando terão de funcionar.

No caso do NOS SOS, promovido pela companhia de teatro Palco 13, o que começou como um plano de fazer duas entregas pontuais a profissionais do teatro, acabou por transformar-se em entregas semanais "a qualquer profissional que tenha uma intervenção direta ou indireta num espetáculo".

O nome do projeto de ajuda alimentar pode ter duas leituras "Nós S.O.S." e "Nossos". "Nossos de uma classe artística com que temos contacto direto e indireto, e que nos apercebemos que está com fragilidades, com carências", explicou à Lusa Marco Medeiros, da Palco 13, salientando que "o apoio" aos profissionais do setor cultural, "como se sabe, é reduzido".