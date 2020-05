Fake News

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das 'fake news' brasileira apelou, em declarações à Lusa, a Portugal e outros países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que intensifiquem ações contra as notícias falsas.

"Acho que o mundo tem de colocar as suas CPMIs para conter estas guerras tecnológicas. Se não fizermos isso a nível mundial, não adianta fazer só a nível nacional. Portugal tem de entrar também nessa grande cruzada de acabar com as 'fake news', todos os países da língua portuguesa têm de entrar nessa cruzada", defendeu o presidente da CPMI, o senador Angelo Coronel.

"Há muitos financiadores que abrem um escritório (de notícias falsas) no país vizinho, para de lá enviarem as suas 'fake news' para o Brasil, como aconteceu nas eleições de 2018. O mundo é globalizado, não podemos fazer pressões apenas no nosso país. A França e Alemanha têm tomado as suas ações, mas todos os países têm de começar a abrir os olhos para as notícias falsas, porque, se não, vão-se transformar numa guerra tecnológica", advogou.