Fake News

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das 'fake news' brasileira afirmou "não ser inocente" ao ponto de acreditar que o chefe de Estado não tenha conhecimento de um gabinete de desinformação instalado no palácio.

Em entrevista à agência Lusa, Angelo Coronel deu detalhes de um suposto grupo de disseminação de notícias falsas, conhecido como "gabinete do ódio", instalado numa sala ao lado do gabinete do Presidente, Jair Bolsonaro, em Brasília, com "várias máquinas e pessoas a trabalhar" no disparo em massa de 'fake news', principalmente através da plataforma de mensagens WhatsApp.

Questionado se acredita que Bolsonaro tenha conhecimento da existência e trabalhe em conjunto com o "gabinete do ódio", o senador afirmou ser "difícil confirmar", mas advogou que o Presidente "não é tão inocente para deixar esse ato passar despercebido".