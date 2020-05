Covid-19

A Espanha registou 102 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, o menor número desde 16 de março, elevando para 27.563 os óbitos no país, enquanto os novos casos desceram ligeiramente em relação a sexta-feira.

Foram registados 539 novos casos de infetados pelo novo coronavírus, um número bastante próximo do contabilizado na sexta-feira (549 casos).

A queda no número de óbitos é um dos dados mais destacados do último balanço do Ministério da Saúde, segundo o diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências em Saúde, Fernando Simón.